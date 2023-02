Influencer und Tourismus - eine Symbiose mit Ablaufdatum?

Drucken

Hauptbild • Seit 2016 bereist Marion Payr als Influencerin und Fotografin die Welt. • (c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Der Tourismus setzt seit Jahren auf Influencer, um neue Märkte und Zielgruppen zu erschließen. Das Zauberwort dafür lautet Authentizität. Über den schmalen Grat zwischen symbiotischen Kooperationen und Dreistigkeit.

Knapp die Hälfte des Jahres ist Marion Payr unterwegs auf Reisen. Es ist Teil ihres Jobs, sie ist Influencerin und Reisefotografin. Ihr Beruf ist über die Jahre gewachsen, fußt auf einem Hobby von früher und einer längst allseits bekannten App: Instagram. Seit 2011 postet die Wienerin dort fast täglich, zwei Jahre später winkte ihr erster Auftrag, damals über eine britische Agentur. „In Österreich hat man 2013 von Influencer-Marketing noch nicht einmal träumen können“, erinnert sich Payr im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“. Drei Jahre hat es gedauert, bis sie sich zugetraut hatte, ihren Job im Marketingbüro sein zu lassen, sich selbstständig zu machen. Damit reihte sie sich in eine Reihe von Menschen ein, die sich zwischen 2016 und 2017 langsam einen Namen machten, als Influencerin oder Influencer.

In etwa zeitgleich wurde auch der heimische Tourismus auf die Branche aufmerksam, mit vorne dabei die Österreich Werbung. (In den USA wurden schon Mitte der 2000er verstärkt sogenannte Travel Blogger in die PR-Maßnahmen eingebunden.) Blogger-Reisen und Instagram-Treffen wurden organisiert – aus ersten zarten Gehversuchen erwuchs eine ganze Branche.

Deren Wertschöpfung in konkrete Zahlen zu gießen, ist kaum möglich, dafür ist der Markt viel zu dynamisch. Die Werbebranche hat das Potenzial im aufstrebenden Influencertum jedenfalls rasch erkannt. Schon bald wurden Influencer in den sozialen Medien zu Markenbotschaftern – für Mode- und Kosmetiklinien, Sportartikel, Hotels bis hin zu ganzen Urlaubsregionen. Vor allem im Tourismus sind Influencer laut Marketingfachleuten ein populäres Werbemittel. Denn Influencer-Marketing lebt von Erlebnissen, wie reisen eben auch.

Suche nach der Symbiose