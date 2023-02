Emirates-Managerin Zauner: „Die Art zu reisen verändert sich“

Drucken

Hauptbild • Elisabeth Zauner legt hohen Wert darauf, Diversität im Unternehmen als Bereicherung anzuerkennen. • Caio Kauffmann

Fragt man Elisabeth Zauner, hat sich Fliegen zu einem Grundbedürfnis entwickelt. Die Country Managerin bei Emirates wollte selbst als Kind im Cockpit sitzen. Gekommen ist es anders.

Es mag klischeehaft klingen und entspricht dennoch der Wahrheit: Einmal ins Flugzeug eingestiegen, malte sich Elisabeth Zauner bereits als junges Mädchen hier ihre berufliche Zukunft aus. Den Traum, Pilotin zu werden, hat sie zwar (bislang) nicht weiter verfolgt, doch mit dem Abschluss an der IMC Fachhochschule Krems im Bereich „Tourism Management and Leisure Industries“ legte sie den Grundstein, um sich in der Luftfahrtbranche zu etablieren. „Irgendwann habe ich jedoch bemerkt, nicht schwindelfrei zu sein.“ Um ein Flugzeug zu steuern, bringe sie also nicht die besten Voraussetzungen mit.