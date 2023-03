Mipim 2023 mit österreichischen Playern an Bord

Die von 14. bis 17. März stattfindende Mipim in Cannes gilt als Trendbarometer der internationalen Immobilienmärkte. 23 heimische Unternehmen sind heuer im Austria-Pavillon als Aussteller vertreten.

Die von 14. bis 17. März 2023 in Cannes stattfindende Mipim, die internationale Leitmesse für Gewerbeimmobilien und Standortmarketing, gilt als das Trendbarometer der internationalen Immobilienmärkte. Als Veranstalter geht abermals RX France (vormals Reed Midem) hervor, der heuer mit dem Konfrenzprogramm „Better Places - Greater Impact - Stronger Business“ den Schwerpunkt auf ESG-, Innovations- und Technologielösungen legt.

Als Mipim-Repräsentant für Österreich und Veranstalter des Austria-Pavillon geht die Immobilienmarketingagentur „pia.pink Werbung & Kommunikation“ hervor. „Wir haben auch heuer wieder alle großen österreichischen Player an Bord“, sagt Gerda Zauner, Managing Partner pia.pink, die gemeinsam mit ihrer Partnerin Birgit Oberwalder für die Konzeption und Umsetzung der Austria-Pavillons - auf der Mipim und Expo Real - verantwortlich zeichnet.

23 heimische Unternehmen sind heuer im Austria-Pavillon in der Riviera (Stand Nummer R7.E2) als Aussteller vertreten. Darunter befinden sich etwa Flughafen Wien, Signa, S+B Gruppe, UBM, Raiffeisen International, Erste Group, EHL, Otto Immobilien, Value One, United Benefits und die Stadt St. Pölten. Newcomer aus dem Vorjahr wie ARE, Renovum Projekt und Schindler Attorneys sind wieder präsent. Dazu kommen Unternehmen wie JP Immobilien, Gropyus, Weinrauch Rechtsanwälte und TGGroup.

Mehr Infos unter: www.oesterreichstand.at

www.mipim.com