ÖH-Wahl endet: 21 Prozent Beteiligung und Vibratorenverlosung

Am Donnerstag endet die dreitägige ÖH-Wahl. (c) APA/ROLAND SCHLAGER

Lange Wartezeiten waren auch am Donnerstag ein Hemmnis für die Wahlbeteiligung. Sie kommt auf 21,2 Prozent. Zu den wenigen Aufregern der ÖH-Wahl zählte eine Aktion der grünen Studierenden: Sie verteilten und verlosten Vibratoren als Wahlgeschenke.

Mit Serverausfällen und langen Wartezeiten ist sie am Dienstag gestartet, am dritten und damit letzten Wahltag gab es weiter lange Schlange an einzelnen Standorten: An den Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) gingen am Donnerstagnachmittag die

Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zu Ende. Rund 346.000 Studenten waren aufgerufen, ihre Vertreter für die kommenden beiden Studienjahre zu wählen. Sie ist damit die einzige bundesweite Wahl im heurigen Jahr.

Am Ende des zweiten Wahltags am Mittwoch hatten rund 16 Prozent der

Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung liegt nach Angaben der Wahlkommission am Donnerstagabend bei 21,2 Prozent. Damit liegt sie deutlich höher als 2021, also weniger al 16 Prozent wählen gingen. Das Ziel der ÖH-Wahlkampagne, die Beteiligung deutlich über 25 Prozent zu heben, wurde damit deutlich verfehlt.

Das könnte auch an den anhaltenden Problemen bei der Abwicklung der Wahl liegen. Die von der ÖH erstmals beauftragte private Firma hatte schon im Vorfeld Probleme mit der IT-Abwicklung der komplexen Wahl, die auf drei Ebenen (Bundes-, Hochschul- und Studienvertretung) stattfindet. Auch bei der Stimmabgabe selbst kam es zu Problemen, die bis am dritten Tag zu längeren Wartezeiten, etwa an der Wiener Wirtschaftsuni und der Wiener Med-Uni, führten. Das könnte sich auf die ohnehin darniederliegende Wahlbeteiligung negativ ausgewirkt haben.

Endergebnis in der Nacht auf Freitag

Bundesweit kämpfen neun Fraktionen um die 55 Mandate in der

ÖH-Bundesvertretung, dem österreichweiten Studentenparlament. Die

Wahlbeteiligung lag bei der durch die Corona-Pandemie beeinträchtigten letzten ÖH-Wahl 2021 erst am Ende bei knapp 16 Prozent, in „normalen“ Jahren schritten davor rund ein Viertel der Wahlberechtigten zur Urne.

Die letzten Wahllokale schlossen um 17 Uhr, ein Endergebnis soll in der Nacht auf Freitag vorliegen. In der Wahlzentrale der Bundes-ÖH war am Freitagabend auch Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) erwartet worden, der die Studierenden dazu aufgerufen hatte, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Auch die grüne Wissenschaftssprecherin, Eva Blimlinger, sowie SPÖ-Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner fieberten dort mit ihren Studierendenfraktionen mit.

Vibratoren „weggegangen wie warme Semmeln“

Eine an Aufregern sonst recht arme ÖH-Wahl hatte am Donnerstag spät, aber doch noch eine Schlagzeile parat: Die „Krone“ berichtete von einer Vibratoren-Verteilaktion auf Steuergeldkosten. Die grünen Studierenden (Gras) verteilten diese an Studierende als Wahlgeschenk, manche seien auch verlost worden, wie Spitzenkandidatin Sarah Rossmann der „Presse“ bei der Wahlparty in der ÖH-Zentrale in der Wiener Taubstummengasse am Donnerstagabend erzählt. Sie seien „weggegangen wie warme Semmeln“.

Hintergrund der Aktion sei die Sensibilisierung für Sexualität, die auch an Hochschulen immer noch ein Tabu sei. Hochschulen seien aber dazu da, Tabus zu brechen.

(juwe/APA)