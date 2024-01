Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Umgehung der Sanktionen? Seit zwei Jahren versucht die RBI (Raiffeisen Bank International) an die Gewinne ihres russischen Geschäfts zu kommen. Bisher ohne Erfolg. Oligarch Oleg Deripaska scheint nun der Ausweg. Doch Außenstehende vermuten eine Umgehung der Sanktionen, staatliche Behörden sprechen von Ausnahmen. Madlen Stottmeyer über den umstrittenen Deal. Mehr dazu.

Liveticker: Blümel im Kurz-Prozess: Der ehemalige türkise Finanzminister Gernot Blümel ist am Donnerstag als letzter prominenter Zeuge aus der (damaligen) Politik im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss geladen. Blümel war unter anderem Verhandler für die türkis-blaue Regierung. Er soll darüber Auskunft geben, welchen Einfluss Kurz tatsächlich auf Personalbesetzungen unter anderem in der Staatsholding ÖBAG genommen hat. Hellin Jankowski ist im Gericht und berichtet live. Mehr dazu.

Kommt Josef F. in den Normalvollzug? Ein weiterer Fall beschäftigt die Gerichte. In Krems wird am Donnerstag ein Drei-Richter-Senat den im Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilten und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesenen Josef F. anhören. Es geht um die Verlegung des 88-Jährigen vom Maßnahmen- in den Normalvollzug. Ein psychiatrisches Gutachten attestiert, dass die Unterbringungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen. Die Anhörung selbst wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Höhere Steuern gegen Alkoholabhängigkeit? Der Alkoholkonsum verändert sich, vor allem bei Frauen ab 35 Jahren und jungen Menschen. Zwar nicht so häufig wie früher, aber dafür mehr auf einmal, wie eine aktuelle Studie zeigt. Die WHO fordert höhere Steuern. Anna Gabriel hat sich die Zahlen genauer angesehen. Mehr dazu.

Sensationsfund: Das könnte viele Millionen bringen: Das Auktionshaus Im Kinsky präsentiert Donnerstagvormittag ein Spätwerk Klimts, das als verschollen galt: das Porträt der jüdischen Industriellen-Tochter Margarethe Constance Lieser, wie „Die Presse“ herausfand. Aber wie sieht es mit der Provenienz aus? Und warum wird es in Wien versteigert? Mehr dazu von Almuth Spiegler.

Tote nach Beschuss von Flüchtlingslager im Gazastreifen: Im Süden des Gazastreifens ist ein UNO-Lager mit palästinensischen Flüchtlingen beschossen worden. „Die Kämpfe in Khan Younis spitzen sich zu. (...) Das UNRWA-Lager mit zehntausenden Menschen ist gerade getroffen worden - Gebäude brennen und viele Opfer“, schrieb Thomas White, Direktor der UNO-Hilfsorganisation für die Palästinenser (UNRWA) am Mittwoch auf X. Demnach trafen zwei Panzergeschoße ein UNRWA-Trainingszentrum, in dem 800 Menschen Zuflucht gesucht hatten. Mehr dazu in unserer Live-Berichterstattung.

„Exxpress“ trennt sich von Richard Schmitt: Am Mittwoch dementierte der nunmehrige „Exxpress“-Chefredakteur die Zerwürfnisse noch. Jetzt ist es fix: Eva Schütz bestätigt die Trennung von Schmitt. Dieser wolle sich, wie er selbst auf X schreibt, künftig neuen Projekten widmen. Die nicht gelöschten Morddrohungen auf der Webseite gegen ORF-Mitarbeiter hatten eine breite öffentliche Diskussion entfacht. Mehr dazu.

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über Plagiatsvorwürfe gegen den Komponisten Franz Lehar. Mehr dazu.