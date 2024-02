Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Deutschlands Weg in die „Kriegstüchtigkeit“: Kein anderes EU-Land gibt so viel Geld für die Verteidigung der Ukraine aus wie Deutschland. Kanzler Olaf Scholz will eine teure „Verteidigungswirtschaft“ im eigenen Land aufbauen. Christoph Zotter berichtet.

Urteil ausständig: Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird Falschaussage vorgeworfen – er bestreitet. Heute sollen ein russischer Geschäftsmann und Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid (erneut) befragt werden. Dann könnte ein Urteil fallen. Hellin Jankowski berichtet für „Die Presse“ live aus dem Gericht: Im Live-Ticker können Sie ab acht Uhr mitlesen.

Auch Österreichs Bundesheer investiert: Österreichs Bundesheer schafft ein Drohnenabwehrsystem an. Hunderte Millionen fließen in den Erwerb des deutschen Flugabwehrsystems „Skyranger“. Mehr dazu.

Polens Bauernproteste: Protestierende Bauern aus Polen sorgen für diplomatischen Streit zwischen Warschau und Kiew. Dahinter steckt Polens Angst vor ukrainischer Billig-Konkurrenz. Mehr dazu von unserem Korrespondenten Paul Flückiger.

US-Firma gelingt erste kommerzielle Mondlandung: Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist eine kommerzielle Landung auf dem Mond geglückt. Der Lander „Nova-C“ des US-Unternehmens Intuitive Machines setzte in der Nacht zu Freitag auf dem Mond auf, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Es ist die erste - wenn auch unbemannte - US-Mondlandung seit den legendären Apollo-Missionen vor mehr als 50 Jahren. Mehr dazu.

Hype um künstliche Intelligenz: Nvidia-Aktien sollte man jetzt besser haben statt erst kaufen müssen. Was man tun kann, wenn man noch keine hat, schreibt Beate Lammer in ihrer Morgenglosse. Mehr dazu

Biomethan statt russischem Erdgas: Bis 2030 sollen zehn Prozent des heimischen Gasbedarfs mit Biogas gedeckt werden. Doch kann österreichisches Biomethan russisches Erdgas ersetzen? In der heutigen Folge des Podcasts analysieren Matthias Auer und Julia Wenzel Österreichs Infrastruktur und einen Ausstieg aus russischem Gas. Mehr dazu