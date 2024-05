Was Sie heute wissen sollten

IGH entscheidet über Antrag zu Israels Rafah-Offensive. Der Internationale Gerichtshof (IGH) entscheidet heute Nachmittag über den Antrag Südafrikas zu weiteren Schritten gegen Israel. Südafrika argumentiert, es gehe darum, einen Völkermord an Palästinensern zu verhindern. Unter andere solle sich das israelische Militär sofort aus Rafah im südlichen Gazastreifen zurückziehen. Unterdessen stößt die israelische Armee dort weiter vor. Die eigenen Bodentruppen hätten nun das Gebiet Shabura erreicht, von wo aus die Hamas-Terroristen vorgingen, gab Armeesprecher Daniel Hagari bekannt. Alle aktuellen Entwicklungen im Nahost-Ticker.

Tragödie am Ballermann. Beim Einsturz eines Restaurants an der Playa de Palma auf Mallorca sind am Donnerstagabend mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden 16 Menschen verletzt. Unglücksursache und Identität der Opfer sind noch nicht bekannt. Mehr dazu

Österreich und die Krise. Kein anderes europäisches Land hat die Krise so schlecht bewältigt wie Österreich. Ohne Einschnitte in die Strukturen kommen wir aus der Malaise nicht heraus, argumentiert Josef Urschitz in seiner Bilanz. Mehr dazu

China nennt Manöver vor Taiwan „Test für Machtübernahme“. Die seit Donnerstag laufenden chinesischen Militärübungen um Taiwan sind nach Angaben eines Militärsprechers ein Test der Fähigkeiten, die Macht über die selbstverwaltete Insel zu übernehmen. Bei den zweitägigen Übungen werde die „Fähigkeit zur gemeinsamen Machtübernahme, zu gemeinsamen Angriffen und zur Kontrolle von Schlüsselgebieten“ getestet, sagte Militärsprecher Li Xi am Freitag. Warum Chinas Streitkräfte gerade jetzt wieder die Invasion Taiwans üben, hat Susanna Bastaroli analysiert. Mehr dazu [premium]

Russland meldet Tote durch ukrainischen Angriff auf Krim. Bei ukrainischen Angriffe auf die von Moskau völkerrechtswidrig annektierte Halbinsel Krim im Schwarzen Meer sind russischen Angaben zufolge mindestens zwei Menschen getötet worden. In der Nacht auf Freitag sei das Gebiet rund um die Stadt Simferopol mit Raketen angegriffen worden, teilte Krim-Statthalter Sergej Aksjonow mit. Mehr dazu

Putin zu Gast bei Lukaschenko. Der russische Machthaber Wladimir Putin ist unterdessen in Belarus eingetroffen und hat bereits erste informelle Gespräche geführt. „Es gibt eine Menge zu besprechen. Alles ist stabil und läuft gut für uns“, wurde Putin von russischen Medien zitiert. Auf der Tagesordnung für Freitag stehen weitere Gespräche mit seinem belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko zum Thema Sicherheit und militärische Übungen mit taktischen Atomwaffen an.

Rishi Sunaks Verzweiflungstat. Der britische Premier Rishi Sunak hat Wahlen für den 4. Juli ausgerufen. Nun muss er auf ein Wunder hoffen – oder auf einen Labour-Skandal, kommentiert Thomas Vieregge in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über den Rekord der niederländischen Fliegerin Jeanne Batten: Sie legte die Strecke von England nach Australien in insgesamt 14 Tagen, 23 Stunden, 25 Minuten zurück. Mehr dazu