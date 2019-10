Fünf Bereiche, in denen die Welt täglich besser wird

Drucken

Kommentieren Hauptbild • Schulmädchen in Indien: Langsam, aber doch steigt weltweit die Anzahl der Mädchen, die in die Schule dürfen. (c) REUTERS

Globale Trends und harte Fakten beweisen: Den Menschen ging es im Schnitt noch nie so gut wie heute. Wir sind reicher, gesünder und gebildeter als noch vor fünfzig Jahren. Fünf gute Gründe, um optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Die Menschen haben die Welt zu einem besseren Ort gemacht – vor allem in den vergangenen fünfzig Jahren. Dies mag angesichts der vielen Katastrophenmeldungen optimistisch-naiv klingen. Aber Zahlen aus der an der Oxford-Universität erstellten Datenbank „Our World in Data“ beweisen: Wir leben gesünder, sicherer, komfortabler als früher. Und wir sind glücklicher, gebildeter und reicher. Natürlich ist das nicht die „beste aller möglichen Welten“: Ein großer Teil der Menschheit bekommt viel zu wenig bis gar nichts vom Fortschritt mit. Aber der langfristige Trend geht auch für einige dieser Personen in die richtige Richtung. Hier fünf Bereiche, in denen die Welt besser ist als ihr Ruf: