Italien wurde zur Sperrzone erklärt, 9172 Personen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. In Österreich sind derzeit 157 Fälle bestätigt, die Regierung kündigt ein Maßnahmenpaket an. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

Das Coronavirus hält die Welt weiter in Atem: Italien hat in der Nacht auf Dienstag massive Reisebeschränkungen ausgegeben sowie Versammlungen untersagt und somit das Land de facto abgeschottet. Ein Vorgehen, dass die Unsicherheit in der Bevölkerung steigert: Zahlreiche Italiener stürmten offene Supermärkte, in Palermo musste die Polizei eingreifen, um Handgreiflichkeiten zu verhindern.

Österreichs Außenministerium hat indes eine volle Reisewarnung für Italien ausgesprochen. Die Sicherheitsstufe wurde auf die höchste Stufe 6 hinaufgesetzt, Reisenden wird nahegelegt, nach Österreich zurückzukehren. Darüber hinaus will die türkis-grüne Bundesregierung am Vormittag ein umfassendes Maßnahmenpaket vorstellen.

Derzeit gibt es innerhalb der Republik 157 offiziell bestätigte Infizierte. In Italien beläuft sich die Zahl auf 9172 Fälle.

Chinas Staatschef Xi Jinping besucht heute, erstmals seit Ausbruch der Covid-19-Epidemie, Hubeis Hauptstadt Wuhan, von welcher der Erreger seinen Ausgang genommen hatte. Seither haben sich in der Volksrepublik mehr als 80.750 Menschen angesteckt, mehr als 3100 Infizierte sind verstorben.

Die weltweiten Ereignisse im Liveticker: