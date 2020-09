Politisches Duell um Wiens Uni-Bezirk

Im 9. Bezirk wollen die Grünen die rote Bezirksvorsteherin Saya Ahmad am 11. Oktober überholen. Die Wahlthemen sind typisch innerstädtisch: Ringen um mehr Grün und mehr Radwege, Reduktion des Durchzugsverkehrs.

„Im Lichtental, da steht ein Haus, da schaut die oide Zeit beim Fensterl raus“. – „A oides, klanes Haus in Lichtental, in einem lieben Gasserl eng und schmal.“ In Wiener Liedern wird sie gern besungen, die Gegend am Alsergrund, die einst biedere Vorstadt war. Heutzutage erinnert die Lichtentaler Gasse an das kleine Glück längst vergangener Tage.

Vom „Lichtental“ ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt, in der Währinger Straße, hat Saya Ahmad ihr großes, helles Büro. Sie ist seit Juni 2018, seit einer SPÖ-internen Kampfabstimmung, Vorsteherin des 9. Bezirks, Wien-Alsergrund. Die 36-Jährige löste Martina Malyar ab. Letztere hatte ihre Funktion während der laufenden Wahlperiode zurückgelegt.

Ahmads Vita ist ungewöhnlich, für eine Bezirkschefin in Wien. 1991 verließ sie als Siebenjährige die Heimat – die Flucht vor Saddam Husseins Truppen führte die kurdischstämmige Familie aus der nordirakischen Ölstadt Kirkuk über die Türkei nach Österreich. In Klagenfurt fanden die Flüchtlinge Aufnahme. Später ging es weiter nach Wien, wo Saya Ahmad während ihres Studiums der Internationalen Entwicklung in Kontakt mit der Alsergrunder SPÖ – und damit auf den (politischen) Geschmack kam. Nun sieht sie ihrer ersten großen Bewährungsprobe entgegen: der Bezirksvertretungswahl am 11. Oktober.

Das politische Duell

„Ich werde alles dafür tun, um Erste zu bleiben“, gibt sich die Lokalpolitikerin kämpferisch. Es folgen Sätze wie aus dem politischen Handbuch: „Auf Bezirksebene kann man mitgestalten.“ – „Man ist bei den Menschen und ihren Problemen.“ – „Ich toure mit einer roten Couch durch den Bezirk.“

Auf der Agenda stehen jene Vorhaben, die für viel frequentierte, urbane Viertel typisch sind: die Rückeroberung öffentlichen Raums für die Bezirksbewohner, gemeint: Fußgänger. „Mehr Grün“, lautet das Motto. Aber: „Wir pflanzen nicht einen Baum um des Pflanzens willen, sondern dann, wenn die Menschen auch etwas davon haben.“ Ahmad ist gerade hier im Neunten, in einer Hochburg des linken Parteiflügels, um Abgrenzung zu den Verfolgern, den Bezirksgrünen, bemüht.

Der Alsergrund zählt zum erweiterten Kreis der Battleground-Bezirke. Hier könnte es knapp werden. Zirka 31 Prozent hatten die Roten bei den Bezirksvertretungswahlen 2015. Die Grünen kamen auf 27 Prozent. Auf Platz drei ging damals mit fast 16 Prozent die FPÖ über die Ziellinie.

Die grüne Herausforderin, die derzeitige Vize-Bezirkschefin Monika Kreutz, ist angriffslustig: „Ich möchte Bezirksvorsteherin werden.“ Auf die Frage, was sie besser mache als die Amtsinhaberin, hat sie einen Seitenhieb parat: „Ich will gestalten, nicht verwalten.“

Was die beiden eint, sind die Themen, eben „Beruhigen“, konkret: Zurückdrängen des Autoverkehrs. Durchzugsstraßen wie die Währinger Straße, die Alserbachstraße, die Nußdorfer Straße oder die Liechtensteinstraße, will Kreutz durch Begegnungszonen unterbrechen. Den Julius-Tandler-Platz vor dem Franz-Josefs-Bahnhof will sie stärker begrünen. Ahmad wiederum will unter anderem den wahrlich kümmerlichen Heinz-Heger-Park (nahe Gürtel) so trimmen, dass er überhaupt als Park erkennbar ist.

Die dreispurige Hörlgasse, deren rechte Spur im Hochsommer der größte (wenngleich nicht gut angenommene) Pop Up-Radweg Wiens war, soll umgebaut werden. Wie? Das ist offen. Aber dass sich etwas ändern muss, zugunsten von Fußgängern und Radfahrern – da sind sich Rot und Grün einig.

Der Medizin-Cluster

Wie könnte man ihn den nun charakterisieren, den 9. Bezirk, mit seinen 42.000 Bewohnern? Zweierlei bietet sich an: Studentenviertel und Spitalsbezirk. Diverse Universitätsinstitute sind hier angesiedelt – etwa im Uni-Campus Altes AKH (Anglistik, Romanistik). Oder in der Währinger Straße (Publizistik, Chemie, Physik). Die akademische Zone umfasst freilich auch die Hauptuni, das Neue Institutsgebäude und das Juridicum, auch wenn diese Adressen bereits im eng benachbarten 1. Bezirk liegen.

Die Marke Spitalsbezirk hat sich der Alsergrund auch verdient. Das größte und schlagzeilenträchtigste Krankenhaus Österreichs, das AKH, ist hier ebenso beheimatet wie zum Beispiel das St. Anna Kinderspital oder das Goldene Kreuz. Folgerichtig zählt man eine beeindruckende Anzahl an fachärztlichen Praxen: um die 400. Zum Vergleich: Im 10. „Hieb“, Favoriten, dem bevölkerungsreichsten Bezirk Wiens, sind gut hundert Praxen angesiedelt. Nur der angrenzende 19. Bezirk weist im wienweiten Wettstreit noch mehr Facharztpraxen auf, dort wohnen aber viel mehr Menschen.

Zudem ist der Neunte auf eine bestimmte Praxis besonders stolz – auf jene, die einst Nervenarzt Sigmund Freud in der Berggasse 19 betrieb. Das dortige Freud-Museum wurde nunmehr erweitert („Die Presse“ berichtete).

Kunst und Kultur

Der mit 297 Hektar vergleichsweise eher kleine Distrikt (nur sieben Prozent Grünland) steht auch für Kunst und Kultur. Die Strudlhofstiege zeugt davon. Das von Theodor Jaeger geschaffene Bauwerk wurde durch Heimito von Doderers Roman weithin bekannt.

Die Volksoper, eine der größten Bühnen der Stadt, wartet auf die Post-Corona-Zeit und damit auf mehr Publikum. Das tun auch die Häuser in der Porzellangasse, etwa das Schauspielhaus oder das Theater Center Forum. Dass die Porzellangasse als „Broadway von Wien“ beworben wird, darf indes als zu verwegener Vergleich gelten.

Apropos: Die Gegend bildet die Pforte zum beschaulichen Servitenviertel. Die Servitengasse, eine feine Lokal- und Geschäftsmeile, soll im Frühjahr abschnittsweise Fußgängerzone werden. Derzeit ist sie Wohnstraße, was aber von „durchreisenden“ Autofahrern konsequent ignoriert wird.