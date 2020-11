Die US-Wahl im Liveticker

Live

Joe Biden oder doch „four more years“ mit Donald Trump? Die „Presse"-Redaktion hält Sie hier ab Mitternacht in Echtzeit auf dem Laufenden und hilft beim Einordnen der Zahlen.

Der erste Dienstag im November ist traditionell jener Tag, an dem in den USA alle vier Jahre der Präsident gewählt wird. Und hierzulande heißt das: Mittwoch in den frühen Morgenstunden wird es so richtig spannend: Wer schafft es zuerst, die notwendigen 270 Wahlleute in den US-Bundesstaaten hinter sich zu vereinen? Gebannt blicken wir dabei vor allem in die Swing States - heuer vor allem nach Florida und Pennsylvania. Aber gelingt Joe Biden vielleicht sogar in Texas eine Überraschung?

Was die Lage für Wahlbeobachter dieses Jahr etwas erschwert, ist die große Wahlbeteiligung in den USA per Briefwahl. In manchen Bundesstaaten werden diese Stimmen erst jetzt nach und nach ausgezählt, ein endgültiges Ergebnis könnte in manchen Bundesstaaten also erst nach Tagen vorliegen. Dass wir Mittwochvormittag wissen, wer der 46. US-Präsident wird, ist nicht garantiert.

Und natürlich nicht zu vergessen: Auch alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatssitze werden neu vergeben. Ein US-Präsident hat deutlich mehr Einflussmöglichkeit, hat er beide Kammern hinter sich. Im Repräsentantenhaus werden die Demokraten laut Umfragen ihre Mehrheit halten bzw. ausbauen können, aber können sie den Senat drehen?

Zur Einstimmung auf die Wahlnacht haben wir hier noch ein paar Lese-Empfehlungen:

Alle Artikel zur Präsidentschaftswahl in den USA finden Sie auch in unserem US-Wahl-Ressort:

>> diepresse.com/uswahl