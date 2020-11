Terroranschlag beim Schwedenplatz: Mehrere Verletzte, ein Täter tot

Live

In der Nähe des Schwedenplatzes unweit der geschlossenen Synagoge fielen am Abend mehrere Schüsse. Es gibt mehrere Verletzte, mindestens ein Täter ist laut Innenminister Nehammer tot. Der Einsatz von Cobra und Wega ist noch in Gang.

Es fielen mehrere Schüsse in der Wiener Innenstadt in der Nähe des Schwedenplatzes. Es läuft ein Großeinsatz der Polizeispezialeinheiten Cobra und Wega. Das sind die Fakten, die derzeit bekannt sind:

Ein Polizeibeamte wurde schwer verletzt. Er wurde mit einer Langwaffe angeschossen.

Die Polizei schreibt außerdem von "mehreren verletzten Personen". Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bestätigt das und vermutet, dass es mehrere Todesfälle gebe.





Ein Täter wurde festgenommen. Ein Sprecher der Polizei bestätigte der aktuell laufenden "Zeit im Bild", dass ein Täter tot sei. Ob es sich um dieselbe Person handelt, ist unklar.





Drei Verletzte sind nach der Attacke in der Wiener Innenstadt in Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes aufgenommen worden.





Ob die Synagoge in Seitenstettengasse Ziel des Angriffs war, darüber gibt es keine offiziellen Angaben der Behörden. Laut Innenminister war die Gasse jedenfalls der Ausgangspunkt der Tat. Die Synagoge war zum Zeitpunkt des Vorfalls jedenfalls geschlossen und leer, heißt es von Oskar Deutsch, dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.





Die Polizei ruft dazu auf, keine Bilder oder Videos vom Tatort online zu posten, um die Arbeit der Polizei nicht zu gefährden. Wer Bilder oder Videos vom Tatort hat, solle sie stattdessen hier hochladen: https://upload.bmi.gv.at





Die Polizei fordert alle Wienerinnen und Wiener dazu auf, in ihren Wohnungen zu bleiben.





Der Bereich um die Innenstadt ist großräumig gesperrt. Die U-Bahnlinien halten derzeit nicht in den Stationen des ersten Bezirks.

Wir halten Sie über die aktuellen Geschehnisse in unserem Ticker auf dem Laufenden:

(Red.)