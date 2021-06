Nachtgastronomie öffnet ab 1. Juli, FFP2-Maskenpflicht fällt

Live

(c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Die Regierungsspitze tritt am Donnerstag in der Früh vor die Presse - erwartet werden erfreuliche Nachrichten.

Es darf wieder getanzt werden: Ab 1. Juli dürfen Großevents ohne Einschränkungen stattfinden. Die Sperrstunde fällt weg. Die Maskenpflicht wird gelockert. Die Details derzeit bekannt gegeben. Mit Live-Stream.

„Es darf wieder gefeiert, getanzt und geheiratet werden.“ Die Bundesregierung hat am Donnerstag „einen Sommer wie damals“ und weitgehende Öffnungsschritte verkündet. Angesichts der zuletzt sehr positiven Entwicklung der Infektionszahlen fallen in Österreich mit Sommer weitere – beziehungsweise ein Großteil der noch bestehenden - Corona-Maßnahmen. Welche genau - und wann dies geschehen soll - verkündet die Bundesregierung am Donnerstag um 08:15 Uhr.

Der Live-Stream zur Pressekonferenz:

Sollte der Live-Stream nicht funktionieren, klicken Sie bitte hier.

„Alles, was Spaß macht, kann stattfinden“, betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Und präzisierte: Hochzeiten, Tanzen, Stadionbesuche sowie kulturelle Veranstaltungen sollen mit dem Juli wieder „uneingeschränkt möglich sein“. Allerdings: Die 3G-Regeln, wonach eine Person, um an Derartigem teilnehmen zu können entweder gegen das Coronavirus geimpft, negativ auf eine etwaige Infektion getestet oder von einer Covid-19-Erkrankung genese sein muss, bleibe „als Sicherheitsnetz“ erhalten.

Die Pflicht für im Handel Beschäftigte, eine FFP2-Mask zu tragen, sowie für all jene, die öffentliche Verkehrsmöglichkeiten nützen, fällt ebenfalls mit Juli – stattdessen genügt ein einfacher Mund-Nasen-Schutz.W eitere Lockerungen könnten mit 22. Juli folgen, meinte Kurz. „Es wird ein Sommer wie damals werden“, ergänzte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Allerdings: Nur, wenn weiterhin die 3Gs ernstgenommen und von der Impfung Gebrauch gemacht werden.

Im Handel und in der Gastronomie fällt die FFP2-Pflicht, dort steigt man wieder auf den einfachen Mund-Nasen-Schutz um. FFP2-Masken müssen damit nur mehr in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen tragen.

Ab 22. treten weitere Lockerungsschritte in Kraft.

++++ Die Pressekonferenz ist noch im Gang, der Artikel wird laufend aktualisiert +++

(Red.)