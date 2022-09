Großbritannien trauert um Queen Elizabeth II.

Drucken

Hauptbild • Sie war die am längsten amtierende Monarchin Großbritanniens. • REUTERS

Das Oberhaupt des Vereinigten Königreichs ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Queen Elizabeth II. regierte und prägte das Königreich 70 Jahre lang.

Großbritannien war aufgewühlt, nachdem der Buckingham Palace in einem Statement am Donnerstagmittag die Besorgnis um die Gesundheit von Queen Elizabeth II. publik gemacht hatte. Der höchst ungewöhnliche Schritt war offenkundig dazu angetan, das Land auf ein mögliches Ableben der 96-jährigen Monarchin einzustimmen, ein Teil der königlichen Familie, voran Prinz Charles und Ehefrau Camilla, sein Sohn Prinz William und auch die drei Geschwister des Thronerben – Anne, Andrew und Edward –, eilte umgehend nach Schloss Balmoral, den schottischen Sommersitz der Royals in der Nähe von Aberdeen.

Am Abend folgte dann die Nachricht des Todes der Queen. 70 Jahre lang hatte Elizabeth das das Königreich als eine Leitfigur geprägt hat. Großbritannien war aufgewühlt, nachdem der Buckingham Palace in einem Statement am Donnerstagmittag die Besorgnis um die Gesundheit von Queen Elizabeth II. publik gemacht hatte.

Die Nachricht kam nicht überraschend, und dennoch haben viele Briten bestürzt auf das Ableben von Queen Elizabeth im 97. Lebensjahr reagiert. Mit einer Regentschaft von mehr als 70 Jahren stellte die Königin nicht nur einen Rekord für die Ewigkeit auf. Generationen von Briten kennen keine andere Herrscherin als Queen Elizabeth, dem ganzen Land hat sie im wahrsten Sinne des Wortes mit der „Royal Chiffre“ EIIR, die für Elizabeth Regina II steht, den Stempel aufgedrückt.

Das erreichte Elizabeth nicht nur mit Langlebigkeit, sondern vor allem durch formvollendete Ausfüllung ihrer Rolle als Monarchin. Seit sie am 6. Februar 1952 im Alter von 26 Jahren ihrem früh verstorbenen Vater, George VI. gefolgt war, hat sie mit eiserner Disziplin und unermüdlichem Einsatz umgesetzt, was sie schon 1947 in einer ihrer ersten Rundfunkansprachen als ihr Credo dargelegt hatte: „Ich erkläre, dass mein ganzes Leben, mag es kurz oder lang sein, dem Dienen gewidmet sein soll.“

Anker der Stabilität

Damit war die Queen für ihr Land Zeit ihrer Herrschaft ein Anker der Stabilität. Als sie den Thron bestieg, war das Königshaus immer noch von dem Skandal um die Abdankung ihres Onkels Edward VIII. im Jahr 1936 erschüttert. Elizabeth kam erst dadurch in die Nachfolge, die Krise des Königshauses hat sie ihr Leben nicht vergessen. Trotz des Siegs im Zweiten Weltkrieg waren die nachfolgenden Jahre für Großbritannien von wirtschaftlichen Krisen und dem Niedergang des „British Empire“ geprägt. Ihr Leben lang blieb Elizabeth eine glühende Verfechterin des „Commonwealth“, und in 16 der 53 Mitgliedsstaaten war sie bis zu ihrem Tod Staatsoberhaupt.

Die Unruhen blieben nicht auf ferne Außenposten des Reichs beschränkt. In Nordirland brach der schwelende Konflikt zwischen katholischen Republikaner und protestantischen Unionisten in den späten 1960er Jahren in aller Gewalt aus. Die sogenannten „Troubles“, die erst Premierminister Tony Blair mit dem Karfreitagsabkommen 1998 zu Ende brachte, forderten mehr als 3500 Tote. Der Besuch der Queen in der irischen Hauptstadt Dublin im Mai 2011 wurde als historisches Zeichen der Aussöhnung und einer der Höhepunkte ihrer Regentschaft gefeiert: „Heute können wir alle Dinge sehen, von denen wir wünschen, dass wir sie anders gemacht hätten“, sagte sie.

Eine Ära der 15 Premierminister

Auch Großbritannien erlebte während ihrer Herrschaft dramatische Veränderungen. Der Historiker Andrew Gimson meint: „Im Rückblick wird man es als beispiellose Leistung erkennen, dass sie in einer Zeit solch umfassender Veränderungen so sicher auf dem Thron geblieben ist.“ Nachdem Großbritannien lange um seinen Platz in der Welt gerungen hatte, trat das Land 1973 der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, dem Vorläufer der EU, bei. Premierministerin Margaret Thatcher (1979-1990) zerschlug die Gewerkschaften und verhalf dem Neoliberalismus zum Durchbruch. Tony Blair (1997-2007) versuchte mit „New Labour“, einen Thatcherismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen. David Cameron (2010-2016) rief eine EU-Volksabstimmung aus, in der im Juni 2016 die Mehrheit für den Brexit stimmte. Zu den EU-Gegnern soll auch die Queen gehört haben: „Ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach rauskönnen. Was ist das Problem?“, soll sie angemerkt haben.

Vom Palast erfolgte umgehend ein Dementi. Denn nichts ist dem Buckingham Palace wichtiger, als über dem politischen Tagesgeschehen zu stehen. 15 Premierminister hat Queen Elizabeth in ihrer Herrschaftszeit kommen und gehen gesehen – allein sie blieb unantastbar und unverrückbar. Der Essayist Walter Bagehot räumt dem Monarchen drei Befugnisse ein: zurate gezogen zu werden, zu ermutigen und zu warnen. Der Historiker David Starkey fügte in einer Würdigung von Queen Elizabeth ein viertes Element hinzu: Das Recht zu schweigen.

Denn die Queen war absolute Meisterin darin. Sie gab Zeit ihres Lebens keine Interviews. Überliefert sind nur Belanglosigkeiten wie die Frage an Besucher: „Sind Sie von weit gekommen?“ Sie nahm an keiner Wahl teil. Wenn sie einmal im Jahr vor dem Parlament die „Queen´s Speech“ hielt, durfte sie nichts anders tun, als das Regierungsprogramm „ihres“ Premierministers zu verlesen. Die Person zählt nichts, die Institutionen sind alles – denn sie bestehen ewig. (Daher sind auch Reformen wie etwa eine Neuordnung des House of Lords nahezu unmöglich.)

So starr das politische System Großbritanniens ist, so viel gesellschaftliche Veränderung hat das Land in den 70 Jahren der Herrschaft Elizabeths erlebt: Masseneinwanderung, Pille, Feminismus, Popkultur, Digitalisierung, soziale Netzwerke. Als die Queen ein Kind war, das alle Welt Lilibeth nannte, spielte ihr Vater Musik am Grammophon. Im Alter von 79 Jahren legte sie sich einen iPod zu. „Oh has the world changed, or have I changed?“, sangen 1986 „The Smiths“ auf ihrem legendären Album „The Queen is Dead“. Weiter hieß es da: “Life is very long, when you're lonely.”

Von Umwälzungen blieb auch das Königshaus bei allem Starrsinn nicht unberührt. Gegen den Widerstand der Hofkamarilla heiratete Elizabeth 1947 Prinz Philip von Griechenland und Dänemark, den seine Gegner wechselweise als Parvenu oder Deutschland-Sympathisanten sahen. Der Ehe entstammten die Kinder Charles, Anne, Andrew und Edward. Drei von ihnen sind nach öffentlichen Schlammschlachten heute geschieden. Der Unfalltod von Lady Diana, der Ex-Frau von Thronfolger Charles, am 31. August 1997 stützte die Briten in eine kollektive Hysterie über die Herzenskälte der Königsfamilie. Erst mit den Diana-Söhnen William und Harry scheint ein wenig Menschlichkeit in den Buckingham Palace und die vielen anderen Prachtsitze der Windsors Einzug zu halten.

Mit dem Tod der Queen tritt nun der mittlerweile 73-jährige Charles die Thronfolge an. Sein Ruf als Exzentriker, der sich in die Regierungsgeschäfte einmischt, mit seinen Pflanzen spricht und einen Butler nur für das Ausdrücken von Zahnpasta beschäftigt, wurde in den letzten Jahren durch eine gewisse Altersgüte abgemildert. Seine Aufgabe wird freilich um nichts leichter sein als jene seiner Mutter. „God save the King“ wird nunmehr die britische Hymne lauten. Aber der neue König wird erst zeigen müssen, ob auch er sein Land schützen kann.