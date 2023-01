Keine Oscar-Nominierung für „Corsage“

Marie Kreutzers feministischer Sisi-Film „Corsage“, in dem auch Florian Teichtmeister mitspielt, hat keine Chancen auf einen Auslandsoscar. Gleich für mehrere Oscars nominiert wurde „Im Westen nichts Neues“ - auch in der Königskategorie.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles gab heute bekannt, welche Filme heuer zu den 95. Oscars nominiert werden: Marie Kreutzers Sisi-Film „Corsage“, der auf der Shortlist war, ist keiner der fünf Filme, die für einen Auslandsoscar nominiert wurden. In dem Österreichbeitrag spielt auch Florian Teichtmeister mit, der sich wegen des Besitzes von Bildern, die Missbrauchs von Kindern zeigen, vor Gericht verantworten muss. Chancen auf einen Auslandsoscar hat aber der deutsche Beitrag „Im Westen nichts Neues“ mit dem Wiener Schauspieler Felix Kammerer in der Hauptrolle. Dieser wurde auch in der Hauptkategorie Bester Film nominiert.

Insgesamt hat die Adaption von Erich Maria Remarques gleichnamigem Roman Chancen auf neun Oscars. In der Auslandsoscar-Kategorie, die eigentlich Bester internationaler Film heißt, ist „Im Westen nichts Neues“ Favorit. Seine Konkurrenten sind „Argentina, 1985" (Argentinien), „Close” (Belgien), „EO” (Polen) und „The Quiet Girl” (Irland). „Im Westen nichts Neues“ (englischer Titel: „All Quiet on the Western Front") wurde vergangene Woche mit 14 Nominierungen Überraschungsfavorit bei den britischen Filmpreisen Bafta.

Insgesamt führt bei den Oscars „Everything Everywhere All at Once" das Feld an. Die Zeitebenenkomödie wurde in elf Kategorien nominiert. Auf neun Nennungen brachte es "The Banshees of Inisherin" von Martin McDonagh, dahinter landete Baz Luhrmanns Musikerbiopic "Elvis" mit acht Gewinnchancen.

„Corsage"-Team gab Stellungnahme ab

Das Team von „Corsage" hat sich nach Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen mit einer kurzen Stellungnahme zu Wort gemeldet. Über die Gründe der Entscheidung wolle man nicht spekulieren. Da im Film aber ein Schauspieler mitgewirkt habe, "der wegen des Besitzes von sexuellen Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger zum Leid unzähliger Kinder beigetragen hat", sei es „nicht mehr vorrangig", ob der Film für einen Preis nominiert werde oder nicht. Man müsse sich dem Thema Gewalt an Kindern stellen und dieses „noch stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit" bringen. Dafür arbeite man mit Kinderschutzorganisationen zusammen, so Regisseurin Kreutzer, Johanna Scherz und Alexander Glehr von der Produktionsfirma Film AG. Erst vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass „Corsage" für den britischen Filmpreis Bafta nominiert ist.

Die Oscar-Nominierungen in den wichtigsten Kategorien

Bester Film

„Im Westen nichts Neues”

„Avatar: The Way of Water”

„The Banshees of Inisherin”

„Elvis”

„Everything Everywhere All at Once”

„The Fabelmans”

„Tár”

„Top Gun: Maverick”

„Triangle of Sadness”

„Women Talking”

Bester internationaler Film (Auslandsoscar)

„Im Westen nichts Neues”

„Argentinia, 1985” (Argentinien)

„Close” (Belgiem)

„EO” (Polen)

„The Quiet Girl” (Irland)

Beste Hauptdarstellerin

Cate Blanchett („Tár”)

Ana de Armas („Blonde”)

Andrea Riseborough („To Leslie”)

Michelle Williams („The Fabelmans”)

Michelle Yeoh („Everything Everywhere All at Once”)

Bester Hauptdarsteller

Austin Butler („Elvis”)

Colin Farrell („The Banshees of Inisherin”)

Brendan Fraser („The Whale”)

Paul Mescal („Aftersun”)

Bill Nighy („Living”)

Beste Nebendarstellerin

Angela Bassett („Black Panther: Wakanda Forever”)

Hong Chau („The Whale”)

Kerry Condon („The Banshees of Inisherin”)

Jamie Lee Curtis („Everything Everywhere All at Once”)

Stephanie Hsu („Everything Everywhere All at Once”)

Bester Nebendarsteller

Brendan Gleeson („The Banshees of Inisherin”)

Brian Tyree Henry („Causeway”)

Judd Hirsch („The Fabelmans”)

Barry Keoghan („The Banshees of Inisherin”)

Ke Huy Quan („Everything Everywhere All at Once”)

Beste Regie

Martin McDonagh („The Banshees of Inisherin”)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert („Everything Everywhere All at Once”)

Steven Spielberg („The Fabelmans”)

Todd Field („Tár”)

Ruben Östlund („Triangle of Sadness”)

