Die Rückkehr des Opernballs

Nach zwei Jahren Pause meldet sich Wiens Höhepunkt der Ballsaison zurück – mit vielen Neuerungen, aber auch beliebten Traditionen.

Um 22.02 Uhr ist es soweit. Die Spitzen der Republik stehen in der Mittelloge der Wiener Staatsoper und hören die Fanfaren-Klänge, die die Eröffnung eröffnen, genauso wie die 5000 anderen Gäste sowie die abertausenden TV-Zuseher. Nach zwei Jahren ist es also (endlich) wieder so weit.

Das Hochamt der Wiener Ballsaison, der 65. Opernball, wird traditionell am letzten Donnerstag vor dem Aschermittwoch zelebriert. Trotz der jahrzehntelangen Tradition ist das Ereignis in vielerlei Hinsicht eine Premiere. Zum ersten Mal steht der Tanzabend unter der Leitung von Bogdan Roščić, seit dem Jahr 2020 Direktor der Wiener Staatsoper. Die vorausgegangenen zwei Jahre Pause boten viel Raum für Veränderung. So übernahm etwa ein dreiköpfiges Expertinnen-Komitee die Planung der Veranstaltung.