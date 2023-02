"Austern sind schirch" - auch am Opernball

Der ORF war mit einem neuen Ensemble in der Oper im Marathoneinsatz. Andi Knoll ist Alfons Haiders Erbe angetreten. Seine lockere Zunge hat der Sache gutgetan.

„Toi toi toi“ und ein langsames Wangenbussi zum Abschied, damit beendete Alfons Haider das Interview mit seiner früheren Amtskollegin Mirjam Weichselbraun am 65. Wiener Opernball. Als Erinnerung gab es unvergessliche Videoschnipsel aus vergangenen Ballberichten, die schon deshalb unvergessen sind, weil sie verlässlich wie der Fasching alle Jahre wiederkommen. Den Neuen, den Debütanten wünsche er Glück, sie sollen den Opernball auch genießen können, so wie er es neben Mirjam getan habe.

Nach 25 Jahren und zwei pandemiebedingten Pausenjahren wurde Haider also aus dem Staatsballbericht abgezogen und durch den Moderator Andi Knoll ersetzt, dessen Gesicht man als Stimme hinter dem Eurovision Song Contest kennt. Bekanntestes Zitat: "Jetzt hat uns die den Schas gewonnen". In dieser Klangfarbe rauschte Knoll auch durch die volle Oper, unterhielt sich mit Ballbesuchern „Ihr seids' jetzt nicht eine von den Gstopftn", foppte nervöse Debütanten und traf sich mit Bürgermeister Michael Ludwig in der Loge Nummer sieben, wo er Rapid-Präsident Alexander Wrabetz mit Vereinsfarben und anderen Mustern verwirrte. Bei all dem hat sich Knoll gut geschlagen.

v.l. Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe ORF (Roman Zach-Kiesling)

Wortspenden aus dem Off

Wer seinen Job offenbar nie verlieren wird, sind die „Container-Boys“, die Kommentatoren Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe. Mit Wortspenden beteiligten sie sich am Charitygedanken des Balls. Haha. Und auch, wenn die Brille des einen schon absturzgefährlich tief an der Nasenspitze saß, behielten sie stets den Überblick, sollten sich einmal wieder Moderatoren im Gewusel aus den Augen verlieren („Tarek, wo bist du?").

Apropos. Da hätte man glauben sollen, dass sich die ZiB-Kollegen Nadja Bernhard und Tarek Leitner, auch sie waren neu am Ball, als eingespieltes Duo erweisen würden. War aber nicht so. Zumindest anfangs. Während beide vor der Eröffnung durch die Räume des Hauses zogen, Geschichte abarbeiteten, des Kaisers Spechtelfenster suchten, auf einer Türklinken-Mission verstecktes Elfenbein fanden, tanzten sie nicht im Takt, um ein Bild aus der Ballsprache zu strapazieren. Im Laufe der folgenden vier Walzerstunden wurden sie dann aber warm miteinander, spätestens beim Kaiserschmarrn to go (oder Togo?) hatte man sich an den unaufdringlichen Schmäh gewöhnt.

Jägermeister, Austern und das Klima

Flott wie immer war Mirjam Weichselbraun unterwegs, sie traf im Influencer-Eck auf Christl Clear und Michi Buchinger, die ihren geheimen Vorrat an Taschen-Schnaps mit ihr teilen wollten. Das nahm sie genauso professionell auf, wie ihre Kollegin Kristina Inhof die Austernverkostung, nach der sie grau wurde. Für Weichselbraun eine klare Sache, das Auge esse ja mit und „Austern sind einfach schirch“.

Gar nicht schirch fand der viel besprochene Stargast Jane Fonda übrigens den Ball, sie war am Ende sogar recht angetan. „Ich habe noch nie 5000 Tänzer auf einem Haufen gesehen. Ich bin froh, dass mich Herr Lugner eingeladen hat“, gab sie gegenüber Nadja Bernhard zu. Der Massenwalzer ließ sie offenbar das OMV-Sponsoring kurz vergessen. Offenen Protest gab es innerhalb der Oper nur von dem Schauspieler-Paar Michael Ostrowski und Hilde Dalik. Kurze Erklärung: „Schau her, ob ich am Würstelstand steh’ oder am Opernball, ich bin immer für das Klima“, so Ostrowski.

Mit der allgemeinen Desorganisation der Quadrille endete dann die Übertragung des 65. Wiener Opernballs. Staatsoperndirektor und Gastgeber-Debütant Bogdan Roščić war hochzufrieden. Das Fest fand er fantastisch, den Weg dahin nicht ganz so. "Es war pures Chaos, aber wir haben getan, was zu tun war und jetzt ist eben Opernball."