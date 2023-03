Größte Bankenpleite seit 2008: Die Finanzwelt ist nervös

APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Die Silicon Valley Bank legt die zweitgrößte Pleite der US-Geschichte hin - und den größten Kollaps seit der Finanzkrise 2008. Die US-Notenbank beruft nun eine Sondersitzung ein. Droht eine weltweite Bankenkrise?

Wien. Oft dauert es, bis Probleme in der Finanzwelt publik werden – aber dann geht es Schlag auf Schlag. Das war Ende der vorigen Woche bei der Silicon Valley Bank zu beobachten, die im Rekordtempo kollabierte. Es ist die zweitgrößte Bankenpleite in der US-Geschichte, ein Kurssturz im Bankensektor folgte. Nun geht die Angst vor einem Bank Run und einer weltweiten Bankenkrise um. Erinnerungen an die Finanzkrise 2008 werden wach. Sind die Sorgen berechtigt? „Die Presse“ versucht eine Einordnung.

1. Die Pleite der Silicon Valley Bank versetzt die Finanzwelt in Aufruhr. Was ist passiert?