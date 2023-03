Pleite im Silicon Valley lässt Bankaktien in Europa einbrechen

Obwohl die US-Regierung sämtliche Einlagen der in die Pleite gerutschten Silicon Valley Bank (SVB) sichert, ist die Nervosität an den Märkten am Montag groß. Auch in Europa liegen die Aktien von Finanzinstituten deutlich im Minus.

Ein Minus von acht Prozent bei der Bawag, knapp sechs Prozent bei der Erste Group und immer noch beinahe vier Prozent bei der zuletzt aufgrund ihrer Russland-Geschäfte ohnehin bereits kräftig unter die Räder gekommenen Raiffeisen Bank International (RBI). Die Pleite des Startup-Finanzierers Silicon Valley Bank (SVB) am Wochenende hinterlies auch in Europa am Montag kräftige Spuren. Noch schlimmer als die heimischen Institute erwischte es beispielsweise die Commerzbank in Deutschland, die am Vormittag zeitweise sogar mit fast zwölf Prozent im Minus lag.

Die größte Pleite einer Bank seit der Finanzkrise vor 15 Jahren hat weltweit die Sorge groß werden lassen, dass es erneut zu einer Ansteckung des europäischen Finanzsektors kommen könnte. Wie sehr diese Gefahr droht, darüber sind sich die Experten jedoch uneinig. Denn einerseits besteht das Problem, dass in Folge der Zinswende Staatsanleihen massiv an Wert verloren haben, auch in der Eurozone. Die SVB war in der Vorwoche aufgrund des großen Abzuges von Einlagen jedoch auch gezwungen, diese Anleihen nun mit Verlust zu verkaufen.

US-Notenbank hilft mit Milliarden

Um das zu verhindern erklärte die US-Notenbank Fed nun, dass sie durch ein neues „Bank Term Funding Program“ Banken unterstützen wolle, dass solche Notverkäufe von Anleihen nicht mehr notwendig werden. Konkret können die Institute stattdessen Kredite im Ausmaß des Nominalwertes der Anleihen für die Laufzeit von einem Jahr aufnehmen. Der dafür notwendige Fonds soll mit 25 Milliarden Dollar dotiert werden.

Damit übernimmt nun die öffentliche Hand einen Teil des Risikos der Banken. Laut Kritikern handelt es sich dabei um eine Art „Hintertür-Subvention“ für ein fehlgelaufenes Risikomanagement. Schon zuvor erkärten US-Finanzministerin Janet Yellen, Notenbankchef Jerome Powell und die US-Einlagensicherung FDIC, dass alle Einleger der SVB vollständig geschützt würden und ab Montag auf ihr gesamtes Geld zugreifen könnten. Eigentlich gelten in den USA nur Beträge bis 250.000 Dollar von der Einlagensicherung geschützt. Das wäre vor allem bei SVB ein Problem, weil dort viele Start-Ups ihre Firmenkonten haben, auf denen oft höhere Beträge liegen.

Die Regierung wollte so auch verhindern, dass es bei anderen Banken zum Abzug größerer Geldbeträge kommt. Eine ähnliche Regelung gilt nämlich auch für die Signature Bank in New York, die am Sonntag von der staatlichen Zulassungsbeghörde geschlossen wurde. US-Präsident Joe Biden erklärte, die Menschen bräuchten sich um ihre Einlagen nicht zu sorgen. Er kündigte außerdem Konsequenzen für jene an, die die Turbulenzen ausgelöst hätten.