Nervöse Banken: Droht jetzt wieder eine globale Finanzkrise?

Nach der überraschenden Pleite der Silicon Valley Bank wächst die Angst vor einer Bankenkrise. Börsenexpertin Beate Lammer erklärt, wieso die USA diesmal rascher reagieren und Gerhard Hofer, der stellvertretende Chefredakteur der "Presse", erinnert an den Höhepunkt der Finanzkrise 2008 und die Pleite von Lehmann Brothers.

Es war ein Schock, als am vergangenen Freitag die Sillicon Valley Bank in California von den Behörden geschlossen werden musste. Denn die SVB ist die 16-größte Bank in den USA und gilt als Rückgrat der Start-up-Branche.

Crash ist nicht Crash: Was ist anders als bei Lehmann Brothers?

Seither Freitag ist nicht nur der Bankenmarkt in den USA nervös, auch die Bankaktien in Europa und Österreich sind eingebrochen. Das nährt die Sorge, dass die zweitgrößte Bankenpleite in den USA auch Europa treffen könnte. Schuld an der aktuellen Lage sind vor allem die stark gestiegenen Zinsen nach jahrelanger Niedrigzinspolitik und die hohe Inflation.

Wobei Experten noch beruhigen. Immerhin hat die US-Regierung diesmal schneller reagiert als vor 15 Jahren bei der großen Bankenpleite von Lehman Brothers. US-Präsident Joe Biden erkläte noch am Sonntag in einem Statement, die Einlagen aller Bankkunden seien in voller Höhe gesichert.

Was tun die USA gegen einen weiteren Bankrun?

Warum ist die SVB überhaupt in die Pleite geschlittert und welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Zinspolitik der FED? Wird Europa etwas spüren? Diese Fragen beantwortet Beate Lammer, Börsenexpertin der „Presse“. Gerhard Hofer, einer der drei neuen stellvertretenden Chefredakteur der „Presse“ erinnert an den Konkurs der Lehmann Brothers Bank.

Gast: Beate Lammer, Gerhard Hofer, Die Presse

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer/Aaron Olsacher

Credits: ABC News, Al Jazeera, CNN

Mehr zum Thema:

