Was die enthüllten Ukraine-Kriegspläne der Nato zeigen

Polnische Panzerhaubitze Krab im Gefecht in der Ukraine. REUTERS

Über soziale Medien gelangten US/Nato-Dokumente über Planung und Verlauf des Krieges an die Öffentlichkeit. Der Urheber ist noch unbekannt, Russland dürfte zwischengeschaltet gewesen sein. Für das Verhältnis des Westens mit Kiew dürfte die Causa Folgen haben.

Für helle Aufregung in der militärischen, politischen und medialen Gemeinde sorgte in der Nacht auf Freitag ein Bericht der „New York Times", wonach im Internet, konkret auf sozialen Medien wie Twitter und Telegram, Kriegspläne der USA bzw. Nato im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg auftauchten. Tatsächlich räumte das Weiße Haus den Vorfall ein. Das US-Verteidigungsministerium untersuche, wer hinter der Veröffentlichung stecke. Es könne sich um ein Leck handeln, das seitens der Russen ausgenutzt wurde, um die Pläne publik zu machen.

Allerdings gebe es Indizien, dass der Inhalt stellenweise manipuliert worden sei, weil gewisse Zahlen nicht stimmen könnten. Versuche der USA, die Dokumente im Web zu löschen bzw. löschen zu lassen, seien laut „New York Times" bisher nicht erfolgreich gewesen.

„Die Presse“ bekam angebliche Nato-Unterlagen zugespielt

Tatsächlich bekam auch „Die Presse“ über einen ihr bekannten Mittelsmann diese Unterlagen zugespielt, wobei indes nicht klar ist, ob es sich um die vollständigen Dokumente oder nur einen Teil davon handelt. Worum geht es nun genau und wie sehen diese Dokumente aus? (Da die Papiere Vermerke bezüglich militärischer Geheimhaltung unterliegen, bei deren Verletzung die USA ungemütlich werden können, und weil sie vielleicht Fehlinformationen enthalten, verzichten wir darauf, sie hier abzubilden, und zeigen nur kleine Ausschnitte davon).