US-Datenleck: Verdächtiger Jack Teixeira kommt vor Gericht

Der 21-Jährige Jack Teixeira bei seiner Festnahme in Massachussetts.

Das FBI nimmt einen 21-Jährigen fest. Er soll die geheimen Informationen in einer Chatgruppe veröffentlicht haben, um zu imponieren. Einen politischen Hintergrund schließen US-Medien aus.

Grünes T-Shirt, rote Shorts, Stiefel - am Donnerstag nahm das FBI in North Dighton im US-Bundesstaat Massachusetts einen 21-Jährigen fest. Jack Teixeira steht ihm Verdacht für die Veröffentlichung von US-Geheimdokumenten verantwortlich zu sein. Der Mitarbeiter der Nationalgarde des Bundesstaates werde nun einem Bundesgericht in Boston vorgeführt. Der Zugriff sei "im Zusammenhang mit einer Untersuchung zur mutmaßlichen unbefugten Entnahme, Aufbewahrung und Weitergabe von geheimen Informationen zur Landesverteidigung" erfolgt, hieß es.

Teixeira soll beim Nachrichtendienst der Massachusetts Air National Guard, den Luftwaffen-Einheiten der Nationalgarde, gearbeitet haben. Dort soll er Zugriff zu den Dokumenten erhalten haben, die brisante Details zum Ukraine-Krieg und zum Umgang der US-Geheimdienste mit Verbündeten zu Tage lieferten.

Der "New York Times" zufolge war der junge Mann Leiter einer Online-Chatgruppe mit dem Namen Thug Shaker Central, in der 20 bis 30 Personen sich über Waffen, rassistische Memes und Computerspiele austauschten. Dort soll Teixeira die Dokumente veröffentlicht haben - um seinen Bekannten und Gleichgesinnten zu imponieren, wie das US-Blatt berichtet. Ein Whistleblower wie Edward Snowden soll er nicht sein. Die Geheimpapiere hätten den Chatroom nie verlassen sollen.

Schon vor mehreren Monaten soll Teixeira begonnen haben, die Dokumente abzufotografieren. Es könnten an die 300 sein - nur über einen Bruchteil des Datenkonvoluts wurde bisher berichtet. Das Pentagon prüft nun Regeln im Umgang mit klassifizierten Informationen.

