Was hinter westlichen Spezialeinheiten in der Ukraine steckt

Das Bild zeigt einen Kämpfer einer ukrainischen Spezialeinheit nahe Bachmut. Es sind wohl auch westliche Special Forces im Land, aber sie nehmen an Kämpfen in dieser Form vermutlich nicht teil. REUTERS

Laut geleakten US-Papieren waren zumindest mit Stand Ende Februar Special-Forces-Mitglieder etwa aus Großbritannien, den USA und Frankreich in der Ukraine. Neu ist das zwar nicht, aber man fragt sich, was sie dort tun. Im Schützengraben kauern eher nicht.

Unter den Dutzenden geheimen Militärdokumenten der Nato bzw. insbesondere der USA zum Krieg in der Ukraine, die vorige Woche über bisher unbekannte Wege in diverse soziale Medien und weiter an die Öffentlichkeit fanden, wurde zuletzt insbesondere über eines berichtet, das die Präsenz westlicher Soldaten in der Ukraine zu bestätigen scheint.

Konkret geht es um ein abfotografiertes Papier wohl vom Format DIN A3, datiert auf 1. März, wo sich neben allerhand anderen Informationen und einer Landkarte auch Zahlen über sogenannte „SOF“ der USA/Nato im Land finden. Das Kürzel steht für „Special Operations Forces", also Spezialkräfte. Internationale Medien wie die Agentur Reuters, die britischen Zeitungen Guardian sowie Telegraph und andere betonten diese Sache in der Nacht auf Mittwoch sowie am Mittwoch selbst ganz besonders.

„Die Presse“ hatte diesen Aspekt freilich schon am Freitag der Vorwoche in einer umfassenderen Geschichte erwähnt, nachdem ihr einige dieser Unterlagen zugespielt worden waren, darunter auch das betreffende Bild.