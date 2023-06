SPÖ-Wahldebakel: Partei schließt Wiederholung nicht aus

Andreas Babler will das Amt erst nach einer erneuten Auszählung annehmen. Derzeit steht auch die Wiederholung des Parteitags im Raum. (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Wie „Die Presse“ am späten Montagabend aus der Bundespartei erfahren hat, ist eine Wiederholung des SPÖ-Parteitags denkbar. Zuvor hatte schon Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser eine Wiederholung in der „ZiB 2“ nicht ausgeschlossen.

Nach dem Platzen der politischen Bombe des falschen Ergebnisses der Delegierten-Abstimmung am SPÖ-Parteitag herrschte im Laufe des Montagabends weiter große Verwirrung um die genauen Zahlen. 316 Stimmen waren es am Samstag für Hans Peter Doskozil gewesen, 279 Stimmen für Andreas Babler und 5 ungültige - das sind insgesamt 600 Stimmen, kommuniziert wurden aber 601 abgegebene Stimmen.

Wahlkommissionsleiterin Michaela Grubesa gab am Montag abseits der Vertauschung wiederum an, die „verschwundene“ Stimme „gefunden“ zu haben: Sie sei ungültig. Doch die Zahl der ungültigen Stimmen blieb identisch mit jener am Samstag (5). Die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen ist damit um zwei auf 602 angewachsen. Zudem gibt es unterschiedliche Angaben zur Prozentzahl, die einmal alle abgegebenen und gültigen und einmal alle abgegebenen Stimmen umfasst hat.

Wie man auf Nachfrage an der SPÖ-Bundesparteispitze am späten Montagabend bestätigt, könnte das Chaos um die Auszählung weitreichende Konsequenzen haben. Eine Wiederholung der Wahl und damit des Parteitags sei nicht ausgeschlossen. „Das werden wir besprechen müssen, nachdem die Wahlkommission morgen nochmal einen Bericht abgeliefert hat“, heißt es aus der Löwelstraße. Das Treffen der 19-köpfigen Kommission finde vormittags statt.

Stimmzettel in Plastiksackerl nach Wien transportiert?

Landeshauptmann Peter Kaiser, Mitglied des Parteipräsidiums, hat sich am Montag, „einem der schlimmsten Tage für die Sozialdemokratie“, in der „ZiB 2“ zunächst entschuldigt - und eine Wiederholung nicht ausgeschlossen. Es brauche schnell ein gesichertes Ergebnis, eine Wiederholung des Sonderparteitages wolle er nachdem, „was ich heute erlebt habe“, nicht ausschließen. Auch eine Sonderkommission sei für ihn denkbar.

Das auch, weil ein weiterer Umstand, der in der „ZiB 2“ besprochen wurde, der Wahl eine noch schiefere Optik verleiht, sollte er denn stimmen: Mit „Schrecken“ kommentierte Politologe Peter Filzmaier in der Sendung die Frage von Martin Thür an Kaiser, der berichtete, dass die Stimmzettel von Linz nach Wien in einem „Plastiksackerl“ unversiegelt transportiert worden seien. Kaiser meinte daraufhin, davon keine Kenntnis zu haben. Grubesa dürfte die Stimmen am Montag jedenfalls ohne Zeugen erneut ausgezählt haben.

Die Ungereimtheiten mit der fehlenden Stimme, die schlussendlich zur Neuauszählung geführt haben, hatte Thür erstmals am Samstag offen auf Twitter thematisiert.