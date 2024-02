Europäer glauben nicht mehr an Sieg der Ukraine

Nur eine Minderheit der EU-Bürger sieht Kiew gegenüber Moskau im Vorteil. Die Ukraine deswegen fallen lassen wollen sie aber trotzdem nicht.

Wien/Brüssel. Es ist ein trauriger Jahrestag, der am kommenden Samstag begangen wird: An diesem Tag jährt sich zum zweiten Mal der russische Überfall auf die Ukraine. Die zwei Kriegsjahre haben nicht nur die ukrainische Gesellschaft auf eine Belastungsprobe gestellt, sondern auch die Europäer – auch wenn in der EU die Gefahr nicht so existenziell ist wie beim bedrängten östlichen Nachbarn der Union. Wie zermürbend die verfahrene Lage an der Front, aber auch für die lediglich mittelbar betroffene Europäische Union ist, zeigt eine Umfrage des European Council on Foreign Relations (ECFR) auf, die am Mittwoch veröffentlich wird – und die „Die Presse“ vorab einsehen konnte.