Österreich impft überdurchschnittlich viele Junge

Wartende in einer Corona-Impfstraße in Wien (Archivbild)

Was die Durchimpfung der Unter-50-Jährigen anbelangt, liegt Österreich an der EU-Spitze. Im Gegenzug geht es bei der Altersgruppe 60-79 deutlich langsamer voran.

Dass die Impfkampagnen in der EU wegen suboptimaler Versorgungslage mit Impfstoffen schleppend angelaufen sind, sorgt für Irritationen. Auch in Österreich, das zu Wochenbeginn mit 17,15 verabreichten Impfdosen pro hundert Einwohner EU-weit auf Platz sechs lag und somit überdurchschnittlich schnell impft, gibt es immer wieder Kritik am Fortschritt der Kampagne gegen Corona. Wer allerdings die nach Altersgruppen aufgeschlüsselten Daten vergleicht, die die EU-Mitgliedsstaaten dem in Stockholm ansässigen Europäischen Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) übermitteln, kommt drauf, dass Österreich in einem Bereich klar an der EU-Spitze liegt: nämlich bei der Durchimpfung jüngerer Menschen.