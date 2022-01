Und wenn Putin abdreht?

(c) imago images/ITAR-TASS (Peter Kovalev via www.imago-images.de)

Österreich importiert rund 80 Prozent seines Erdgases aus Russland. Wie lang das Land im Ernstfall durchkommt, welche Alternativen es gibt und wer am Ende mehr leidet.

Wie es sich anfühlt, von Erdgas abhängig zu sein, bekommen viele Österreicher gerade am eigenen Leib zu spüren. Etliche Energieversorger stellen ihre Kunden vor die Wahl: Entweder sie bezahlen um ein Vielfaches mehr für ihr Gas – oder es gibt keines mehr. Genau diese Sorge treibt auch die Europäische Union im aktuellen Konflikt mit ihrem wichtigsten Lieferanten, Russland, um. Die drohende Eskalation in der Ukraine schickt die Gaspreise in Rekordhöhen.

Dazu kommt ein russischer Präsident, der offen mit der Option zu spielen scheint, die Lieferungen in den Westen einzustellen. Was passiert, wenn er damit Ernst macht? Wie lang kommt Europa ohne russisches Gas aus? „Die Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen.