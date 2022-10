Und wer bekommt mehr? Brunner bei Wolf in der "ZiB 2"

Das Leitmotiv der Fragen, die Finanzminister Brunner (ÖVP) zum Budget gestellt wurden: Soziale Gerechtigkeit.

Wer vermisste Gernot Blümel am Mittwoch bei der Präsentation des Budgets für 2023? Ein Jahr kann schnell vergehen, am Mittwochabend sah man Finanzminister Magnus Brunner zum Thema in der "ZiB 2". Einen ÖVP-Politiker, der dem türkisen Machtzentrum fern war (und der gerüchteweise als nächster ÖVP-Chef gehandelt wird).

Armin Wolf stellte dem sprachlich wendigen Vorarlberger Fragen, die vor allem auf eins hinausliefen: Wie es um die soziale Gerechtigkeit beim Geldausgeben und -einnehmen steht. Brunner erklärte also gleich zu Beginn, Schulden seien "unsozial, keine Frage". Das Ziel müsse sein, sie abzubauen. Das große Geldverteilen, das in den vergangenen Monaten vorgenommen wurde, sei aber "so gut es geht treffsicher" gewesen.