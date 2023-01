Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Peter Hackers „Tabubruch": Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker fordert, dass Spitalsärzte nur dann eine Wahlarztordination betreiben dürfen, wenn sie Vollzeit angestellt sind. Ein realistischer Vorschlag? Dieser Frage geht Köksal Baltaci nach. Mehr dazu [premium]

Wenn Lösungen neue Probleme bringen... dann sind es keine Lösungen, schreibt Eva Schrittwieser in der heutigen Morgenglosse über den Vorschlag Peter Hackers. Mehr dazu.

Kommen nach den Panzern jetzt auch die Kampfjets? Nach der Kampfpanzer-Zusage rüttelt Kiew an letzten Tabus seiner Waffenhelfer und drängt auf F-16-Mehrzweckkampfjets. Aber ein rascher Deal ist da eher noch unwahrscheinlicher als bei den Panzern und seine Umsetzung noch viel heikler und gefährlicher. Mehr dazu von Jürgen Streihammer und Wolfgang Greber. [premium]

Elf Tote bei russischer Angriffswelle: Nach der Kampfpanzer-Zusage überzieht Russland das Land Freitagfrüh nach Angaben des ukrainischen Militärs mit einer Welle neuer Angriffe. Dabei wurden in mehreren Regionen mindestens elf Menschen getötet. Es wurden zudem mehrere starke Explosionen in der Nähe des von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja gemeldet. Mehr dazu in unserem Ukraine-Überblick.

Die niederösterreichische Elefantenrunde: Niederösterreichs Landeshauptfrau will nie beim ORF, dafür regelmäßig in Brüssel intervenieren. Bei der „Elefantenrunde“ verschlug es ihr trotzdem die Sprache - vielleicht auch wegen der Klimaproteste im Hintergrund, schreibt Hellin Jankowski in der TV-Notiz. Mehr dazu [premium].

Nach neuen Geflügelpest-Fällen größere Risikozonen: In Österreich sindlaut Ages zahlreiche neue Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln aufgetreten. Auch in einzelnen Betrieben bestätigten sich Verdachtsfälle, wie es am Donnerstag in einer Aussendung hieß. "Von einer baldigen Entspannung der Situation ist daher nicht auszugehen", so die Ages. Um das Risiko weiterer Übertragungen zu reduzieren, werden mit Freitag (27.1.) die "Gebiete mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko" in Österreich ausgeweitet.

Präsidentenwahl in Tschechien geht in entscheidende Runde: In Tschechien beginnt an diesem Freitag die zweitägige Stichwahl ums Präsidentenamt. Dabei trifft der ehemalige Nato-General Petr Pavel auf den populistischen Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis. Mehr dazu von unserem Korrespondenten. [premium]

Die letzten Zeitzeugen: Die Ära der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geht langsam zu Ende. Das wirkt sich nicht nur auf die Erinnerungskultur aus, sondern auch auf die Forschung: Manche Fragen können erst heute gestellt werden. Mehr dazu [premium]

Ein unerwarteter Anruf von Rod Stewart: "Ich war lange selbst ein Tory, aber ich denke, diese Regierung sollte jetzt zurücktreten und die Labour-Partei ranlassen“, meinte der britische Popstar, der mit seinem Anruf die Zuschauer, wie auch den Sender „Sky News“ damit überraschte. Mehr dazu.