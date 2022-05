Am Sonntag bestätigte Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Vermutungen: Er kandidiert erneut für das Amt. Am Montagvormittag gab das Staatsoberhaupt eine Erklärung dazu ab.

"Mein Name ist Alexander Van der Bellen - ich kandidiere für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten und bitte um Ihre Unterstützung und Ihre Stimme.“ Mit diesen Worten bestätigte der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Kandidatur für eine weitere Amtszeit. Seine Teilnahme an der Präsidentschaftswahl 2022 hat der 78-Jährige am Sonntagnachmittag über die Videoplattform „TikTok“ öffentlich bekannt gegeben. Am Montagvormittag gab er eine „persönliche Stellungnahme“ dazu ab.

Einleitend wurde Van der Bellen erneut als „der Kandidat“ präsentiert. „Ich kandidiere im Herbst dieses Jahres und bitte um ihre Stimme“, verkündet der amtierende Bundespräsident gleich zu Beginn seiner Erklärung. „Ich möchte Österreich von ganzem Herzen dienen. Ich bin alt genug und habe die Lebens- und die Berufserfahrung“, sagt Van der Bellen. Er wolle dazu beitragen, dass Österreich „wieder auf den richtigen Weg kommt“.

Vor fünf Jahren noch „ein junger Hupfer"

In weiterer Folge zieht der Bundespräsident Bilanz über seine erste Amtszeit. „Erinnert sich noch jemand an Ibiza?“, fragt er und kritisiert die innenpolitischen Entwicklungen der letzten Jahre. Auch die Angst und Verunsicherung, die durch die Coronapandemie entstanden sei, gelte es zu überwinden. Der Krieg in der Ukraine betreffe ebenfalls „uns alle“. Es gelte, die österreichische Wirtschaft unabhängig von „Tyrannen, die am Bohrloch sitzen“ zu machen. Die ökonomischen Opfer seien ein „Preis für die Freiheit und Demokratie“. Auch die globale Klimakrise müsse überwunden werden, mahnt Van der Bellen: „Wir müssen uns und unsere Kinder retten“.

Er habe lange überlegt, ob er erneut kandidieren wolle, sagt der Bundespräsident weiter. Erfahrung komme mit der Zeit, er fühle sich heute besser gerüstet für die Verantwortung als noch vor fünf Jahren. Damals sei er vergleichsweise noch „ein junger Hupfer“ gewesen. In der Hektik der letzten Jahre habe er gelernt, eine „innere Ruhe“ zu finden. Auch wenn diese manchmal als Zurückhaltung interpretiert werde, helfe sie ihm dabei, auf das Wohl der Österreicherinnen und Österreicher zu achten. Die unruhigen Zeiten würden danach verlangen, dass man bedacht vorgehe.

Österreich vorbereiten auf das, was kommt

Auch seine Unabhängigkeit betont Van der Bellen in weiterer Folge. Er könne „frei entscheiden, nach bestem Wissen und Gewissen“. Es sei ihm wichtig, seiner Heimat Österreich etwas zurückzugeben. Er wünsche sich insbesondere, dass Mädchen „in eine Welt hineinwachsen können“, in der Gleichberechtigung herrscht. Man müsse die Probleme beim Namen nennen und um Lösungen ringen, auch wenn es anstrengend sei.

Er sehe es als seine Aufgabe, Österreich „auf das, was kommt“ vorzubereiten, meint der Bundespräsident abschließend. Es sei nicht die Zeit „für eine Politikshow“. Er sei davon überzeugt, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher im Herbst einen kurzen und intensiven Wahlkampf wünschen würden. Er persönlich „brauche nichts“ und strebe einen sparsamen Wahlkampf an, konstatiert Van der Bellen.

Abschließend betont Van der Bellen, dass er als „Kandidat“ und nicht als Bundespräsident in den Wahlkampf gehe. Es wäre ihm eine „Freude und eine Ehre“, weitere sechs Jahre das Amt des Bundespräsidenten innehaben zu dürfen. Bezüglich des Wahlziels gibt er sich bescheiden: „Mehrheit ist Mehrheit“. Nachdem die Rede und Fragerunde beendet sind, fangen die Kameras noch einen Beweis für Van der Bellens Hundeliebe ein. Bevor der Bundespräsident den Raum verlässt, begrüßt er einen anwesenden Hundewelpen und will dessen Namen wissen.

„Der Kandidat“ auf TikTok

Im Vorfeld waren immer wieder Vermutungen über mögliche Kandidatinnen und Kandidaten bei der nächsten Präsidentschaftswahl angestellt worden. Bisher gab es jedoch meist Dementi. Eines davon kam von FPÖ-Chef Herbert Kickl, der Bierpartei-Chef Marco Pogo wägt noch ab.

Auch rund um Van der Bellens mögliche Kandidatur herrschte bis vor kurzem Rätselraten. Das „TikTok"- Profil „derkandidat_vdb“ rührte die Werbetrommel für den amtierenden Präsidenten, dahinter wurde ein „Fake“ vermutet. Wie sich später herausstellte, handelte es sich aber tatsächlich um einen Kanal zur Ankündigung von Van der Bellens Wiederantritt.

(vahe)