Stecker raus, Licht aus? Wie man richtig Energie spart

In Deutschland wird die Bevölkerung bereits stark von der Politik zum Energiesparen gedrängt, in Österreich klingt das alles eher noch optional. Doch angesichts der steigenden Kosten ist es sinnvoll, sich zu überlegen, wie man Energie effizient nützen kann. Jakob Zirm gibt in dieser Folge Tipps zum Energiesparen und erzählt auch, was nicht so viel bringt.

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller

Credits: ARD, Puls24