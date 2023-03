Deutsch und Polaschek in der "ZiB 2": Auf der Suche

(c) Screenshot

Es gibt keine Wahl und keine Teilnehmer, sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Spitzfindig, jedenfalls. (c) Screenshot

SPÖ-Manager Christian Deutsch und ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek gaben im Interview beide ein eher desaströses Bild ab.

Jeder ist auf der Suche nach etwas. Österreichs Sozialdemokraten zum Beispiel suchen eine neue Spitze. Österreichs ÖVP-Bildungsminister dagegen sucht Lehrer. Wie auch eine Erklärung, warum das Problem bisher liegen blieb. Und so fanden sich am Montagabend nacheinander der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch und Minister Martin Polaschek in der "ZiB 2" ein und vermittelten einen eher desorientierten Eindruck bei ihrer jeweiligen Suche.

Polaschek wurde bisher nicht unbedingt durch Leuchtturmprojekte bekannt. Wobei er generell nicht sehr bekannt ist, wie ein Einspieler in der "ZiB 2" zeigte: Einem Lehrer fiel auf die Schnelle der Name des Ministers nicht ein. Allgemein bekannt ist dagegen wohl der eklatante Lehrermangel, auf den - weil durch die Pensionierungswellen vorauszusehen - medial seit Langem hingewiesen wird.