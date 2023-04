Geheime US-Dokumente: Was über das Pentagon-Leck bekannt ist

Die bisher veröffentlichten Geheiminformationen könnten nur die Spitze des Eisbergs sein, wird befürchtet. Brisant sind neue Enthüllungen: Kiew könnte die Pläne zur Rückeroberungen im Rahmen der Frühjahrsoffensive laut US-Behörden weit verfehlen.

Die vertraulichen Dokumente, die in sozialen Netzwerken kursieren, bringen die USA in eine unangenehme Situation. Mehr als 100 dieser Dateien sind an die Öffentlichkeit gelangt. Sie beinhalten nicht nur sensible Details zu den beiden Kriegsparteien Russland und Ukraine, sondern auch Informationen über den Umgang der US-Geheimdienste mit Partnern im Ukraine-Krieg. US-Beamte fürchten bereits, dass Quellen kompromittiert und wichtige Beziehungen zum Ausland beeinträchtigt werden könnten. Ein Überblick.

Wie ist die Haltung der USA zur ukrainischen Frühjahrsoffensive?

Die Schriftstücke enthalten eher kritische Einschätzungen der US-Behörden über die erwartete Frühjahrsoffensive der Ukraine. Kiew könnte die ursprünglichen Pläne zur Rückeroberung von Russland besetzter Gebiete diesen Papieren zufolge „weit verfehlen“, schrieb die „Washington Post“ am Dienstag. Die Einschätzung soll vom Februar stammen. Grund seien demnach die Schwierigkeiten Kiews bei der Aufstockung von Truppen, Munition und Ausrüstung. Die ukrainische Gegenoffensive könne wohl nur „bescheidene Gebietsgewinne“ erzielen. Die Strategie Kiews konzentriere sich laut diesen Dokumenten darauf, umkämpfte Gebiete im Osten zurückzugewinnen und gleichzeitig nach Süden vorzustoßen, um die russische Landbrücke zur besetzten Halbinsel Krim zu kappen. Die Widerstandskraft der russischen Verteidigungsanlagen und die Mängel bei Ausbildung und Munition auf ukrainischer Seite würden den Fortschritt der Offensive wahrscheinlich erschweren und die Verluste vergrößern, hieß es laut „Washington Post“ weiter. Diese pessimistischen Bemerkungen könnten jene Kritiker ermutigen, die von den USA und der Nato größere Anstrengungen für eine Verhandlungslösung forderten.

Welche Details wurden noch über die Situation der Ukraine im Krieg veröffentlicht?