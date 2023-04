Medienministerin Raab (ÖVP) und Klubobfrau Maurer (Grüne) präsentieren ihren Entwurf für das neue ORF-Gesetz. Wer im ORF mehr als 170.000 Euro im Jahr verdient, wird künftig namentlich genannt.

Monatelang wurde verhandelt, heute um 16 Uhr präsentierten nun Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Klubobfrau Sigrid Maurer (Grüne) ihren Entwurf für das neue ORF-Gesetz. Einige Punkte waren noch offen, bereits seit Ende März war aber bekannt, dass der Öffentlich-Rechtliche künftig mittels „ORF-Beitrag“ statt wie bisher mit der GIS finanziert wird: Dieser Beitrag wird exakt 15,30 Euro pro Hauptwohnsitz betragen, so Raab. Derzeit macht das ORF-Programmentgelt 18,59 Euro aus. Darauf werden jedoch Umsatzsteuer, Bundes- und Landesabgaben aufgeschlagen. Einige Bundesländer haben angekündigt, diese abschaffen zu wollen.

Beschränkungen präsentierte Raab für ORF.at: 70 Prozent Bewegtbild und 30 Prozent Textbeiträge werden künftig auf der sogenannten blauen Seite erscheinen. Die Anzahl der Textbeiträge wird auf 350 Euro Woche beschränkt, derzeit werden ca. 900 Meldungen produziert. Die Sieben-Tage-Beschränkung für Abrufe in der TVthek fällt. Im Radio- und Digitalbereich gibt es künftig stärkere Werbebeschränkungen für den ORF in Höhe von ca. 25 bis 30 Millionen Euro pro Jahr.

Das Radio Symphonie Orchester werde erhalten, so Raab. Auch ORF Sport + bleibt bis 2026 in seiner bisherigen Form beibehalten, dann folge eine Transformation in digitalen Raum. Die Ministerin kündigte außerdem ein neues Kinderprogramm an.

Wer im ORF verdient mehr als 170.000 Euro im Jahr?

Aufhorchen ließ sie beim Thema Transparenz: Nach Vorbild der BBC werde in einem Transparenzbericht die Gehälter der ORF-Mitarbeiter sowie die Nebentätigkeiten und Zulagen seiner Mitarbeiter offengelegt werden. Ab einem Jahresgehalt von 170.000 Euro brutto pro Jahr werden diese namentlich auszuweisen sein. Fraglich ist, welche der ORF-Mitarbeiter mehr als 170.000 Euro verdienen und ob kritische Journalisten dazuzählen. Offen ist zudem, ob auch Freie Mitarbeiter ihre Nebeneinkünfte offen legen müssen.

ORF werde einen harten Sparkurs einschlagen, kündigte Raab an. Es werde Einschränkungen der Privilegien bei langjährigen Mitarbeitern geben. Sonderpensionen werden gekürzt und Abfertigungen werden deutlich begrenzt, Spezial-Zulagen werden beschnitten.

Ein ORF-Beitrag pro 50 Mitarbeitern

Ins Detail ging Raab auch bei dem ORF-Beitrag: Wer bisher von der GIS befreit war, werde auch künftig befreit sein. Für Nebenwohnsitze müssen nicht zahlen. Für Unternehmen solle es eine Staffel-Regelung anhand der Lohnsummen geben. Wer rund 50 Mitarbeiter beschäftige, werde einen Beitrag zahlen, rechnete die Ministerin vor. Für 100 Mitarbeiter werden zwei Beiträge fällig etc..

Privatsender kritisieren: „Geld und alle Freiheiten für den ORF"

Heftige Kritik gibt es vonseiten der Privatsender: „Die geplante Stärkung seiner Dominanz schadet der Medienvielfalt in Österreich, vor allem mit Blick in die Zukunft“, sagt Corinna Drumm, Geschäftsführerin des Verbands Österreichischer Privatsender (VÖP). „Das ist nicht sinnvoll und demokratiepolitisch problematisch.“

Der ORF erhalte mit der geplanten Gesetzesänderung „das Geld und alle Freiheiten, um den privaten Rundfunkmarkt noch stärker an den Rand zu drängen“, meint Christian Stögmüller, VÖP-Präsident und Geschäftsführer von Life Radio. Markus Breitenecker, stellvertretender VÖP-Präsident und Geschäftsführer von Puls 4 und Puls 24 fordert, dass der marktschädigende Druck des ORF im Werbemarkt durch gesetzlichen Eingriff reduziert wird und Alexander Winheim von ServusTV wünscht sich wirksame Gegenmaßnahmen.

Für Gottfried Bichler, Geschäftsführer von Antenne Steiermark, Antenne Kärnten und Radio Flamingo, wird mit der Digitalnovelle gar „die wirtschaftliche Lebensgrundlage frei finanzierter Medien in Österreich zerstört.“

Verleger warnten im Vorfeld

Die Zeitungsverleger, die bei den Verhandlungen um das neue Gesetz ebenfalls mit am Tisch saßen, warnten um Vorfeld davor, dass die Marktmacht des ORF zu groß werden könnte: „Ein Kahlschlag auf dem Medienmarkt ist nicht auszuschließen“, sagte etwa Gerald Grünberger vom Verlegerverband im „Presse"-Interview.