ÖVP-Chef Mahrer: "Ich bin kein Rassist"

Nach kritischen Aussagen Mahrers zum Brunnenmarkt ("Syrer, Afghanen, Araber haben die Macht über den Brunnenmarkt übernommen") hagelte es Rassismus-Vorwürfe. Nun wehrt sich der Wiener ÖVP-Obmann.

Karl Mahrer gilt normalerweise als Anhänger bedachter Worte. Nun ist der Wiener ÖVP-Chef auf Twitter in einen Shitstorm geraten, öffentlich wird ihm von der SPÖ und deren Koalitionspartner in Form von Neos-Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr wörtlich Rassismus vorgeworfen, was Mahrer gegenüber der „Presse“ entschieden zurückweist: „Ich bin kein Rassist.“ Die Vorwürfe würden ihn persönlich sehr treffen, erklärte der Wiener ÖVP-Chef, der sich fassungslos zeigt, welche Wellen seine Aussagen schlagen. „Von den Linken in dieser Stadt kritisiert und als Rassist beschimpft zu werden, das geht zu weit“, wehrte sich Mahrer.

Was ist passiert?